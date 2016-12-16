Тернопільська міськрада виділила мільярд на реформування і розвиток ЖКГ міста у 2017-2018 роках

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у відповідній програмі, прийнятій на сьогоднішній черговій сесії.

Метою програми є підвищення ефективності та надійності функціонування ЖКГ. Зокрема заплановано створити коонкурентне середовище на ринку обслуговування житла та забезпечити технічне переоснащення ЖКГ міста.

Кошторис програми складає 1 млрд 311 млн 309 тис. грн.

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З них 1 млрд 58 млн 751 тис. грн заплановано виділити з міського бюджету, 246 млн. 657 тис. – з Держбюджету, 5,9 млн грн складуть кошти підприємств та інших джерел.

Кошти заплановано скерувати зокрема на проведення капітального ремонту покрівель у 120 будинках, капітальний ремонт та модернізацію 70 ліфтів, заміну 680 світильників на 14 км доріг, створення кладовища площею 40 га на вул. Бригадній, реконструкцію шляхопроводів через залізничні колії, капітальний ремонт тротуарів площею 23 тис. м кв.