Кабмін оголосив про рішення націоналізувати "Приватбанк"

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Кабінет Міністрів України на засіданні в неділю розглянув питання забезпечення стабільності у фінансовій системі країни. Беручи до уваги результати засідання Ради національної безпеки та оборони України, Уряд підтримав пропозицію Національного банку та Ради фінансової стабільності про перехід ПАТ "Приватбанк" у стовідсоткову державну власність", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в уряді, держава в особі Міністерства фінансів стане власником 100% акцій ПАТ "Приватбанк" та гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів його клієнтів.

"Ці дії відбуваються у чіткій координації з міжнародними фінансовими організаціями та за їхньої підтримки", - наголосили в Кабміні.

"Голова НБУ Валерія Гонтарєва, яка брала участь в засіданні Уряду, та Міністр фінансів Олександр Данилюк поінформували членів КМУ про те, що приватні акціонери "Приватбанку" звернулися до Уряду з пропозицією, аби держава в інтересах клієнтів банку стала його повним власником", - йдеться в повідомленні.

Перехідний період починається з 19 грудня. Держава обіцяє забезпечити плавний перехід, стабільну роботу цієї установи у звичному для її клієнтів режимі.

В уряді виходять із того, що ухвалене ним відповідальне рішення врятувало як "Приватбанк", так і всю банківську систему.