Дмитро Дубілет: "Приватбанк" буде працювати в стандартному режимі, перейматися не варто

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Чи потрібно перейматися Клієнтам за свої гроші? Ні, перейматися не потрібно. Всі кошти на поточних і депозитних рахунках всіх фізичних і юридичних осіб будуть в цілісності й збереженості. Це гарантує держава", - написав Дубілет.

За словами Дубілета, з тих пір, як почалася війна, банк пережив сім інформаційних атак. "Але остання атака, яка почалася тиждень тому, була найважчою. Кожен день ми оновлювали рекорди за кількістю коштів, виданих панікуючим Клієнтам в банкоматах і відділеннях", - зазначив він.

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Дубілет підкреслив, що далі банк буде працювати в стандартному режимі.

"Новим головою правління банку стає Олександр Шлапак (це чудова новина!), який має невдовзі сформувати нову команду топ-менеджерів. Формально, перехідний період, протягом якого ми будемо вводити в курс справи нову команду, буде тривати кілька місяців", - сказано в повідомленні.

Дубілет вважає, що клієнти або працівники "Приватбанку" не відчують особливої різниці в роботі банку. "У нас все працює, як годинник. У головному офісі та у відділеннях залишаються ті ж професіонали. В банку створена унікальна корпоративна культура. Все це нікуди не подінеться з нашим уходом", - написав він.

"Але головне, що з самим банком все буде добре", - резюмував Дубілет.

Як повідомляв УНІАН раніше, Кабінет Міністрів України на засіданні у неділю, 18 грудня, підтримав пропозицію Національного банку і Ради фінансової стабільності про перехід ПАТ "Приватбанк" в стовідсоткову державну власність.