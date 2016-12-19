Заступник голови правління "Приватбанку": з грошима на рахунках нічого не станеться

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"З вашими грошима на поточних, депозитних, карткових рахунках фізичних і юридичних осіб, з вкладеннями в «Сервіс вигідних вкладень» нічого не станеться. Це було ключовою умовою переговорів про зміну власності. Банк буде працювати далі в стандартному режимі", - зазначив Гороховський.

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У банку з'явиться новий голова правління, Олександр Шлапак, який сформує нову команду топ-менеджерів. "Стара команда готова і буде надавати їм всіляку підтримку. Впевнений, що Клієнти і Співробітники не відчують різницю в роботі банку", - підкреслив Гороховський.

За його словами, банк сьогодні - це унікальна роздрібна машина з неймовірним потенціалом, яка працює, як годинник і може з дуже низькими витратами обробляти маленькі операції, мільйони операцій.

"Наш головний актив - наші співробітники у відділеннях і в головному банку залишаються", - зазначив заступник голови правління банку.

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Як повідомляв УНІАН раніше, Кабінет Міністрів України на засіданні у неділю, 18 грудня, підтримав пропозицію Національного банку і Ради фінансової стабільності про перехід ПАТ "Приватбанк" в стовідсоткову державну власність.