Міністр фінансів запевнив, що гроші вкладників "Приватбанку" у безпеці

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Гроші вкладників у безпеці та захищені державою. Банк працює у звичайному режимі", - зазначив міністр.

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Про деталі націоналізації "Приватбанку" Данилюк пообіцяв розповісти на спільному брифінгу з головою НБУ Валерією Гонтарєвою, який відбудеться у понеділок, 19 грудня, о 8:30.

Як повідомляв УНІАН раніше, Кабінет Міністрів України на засіданні в неділю, 18 грудня, підтримав пропозицію Національного банку та Ради фінансової стабільності про перехід ПАТ "Приватбанк" у стовідсоткову державну власність.

Заступник голови правління "Приватбанку" Олег Гороховський заявив, що з грошима на рахунках у фінустанові нічого не станеться. Також він зазначив, що у банку з'явиться новий голова правління, Олександр Шлапак, який сформує нову команду топ-менеджерів.