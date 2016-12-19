"ПриватБанк" на день призупинить лише корпоративні платежі

Про це на своїй сторінці у Facebook написала проектний менеджер реформ фінансового сектору проектного офісу Національної ради реформ Вікторія Страхова.

"Клієнти "ПриватБанку" дійсно звикли до миттєвих платежів, тому звістка про те, що платіжки, які прийшли 19 числа, будуть виконані 20 числа, викликає невдоволення. Так, буде зупинка на один день корпоративних платежів. Це ніяк не пов'язано ні з ліквідністю, ні з будь-якими іншими показниками банку. Це технічна необхідність, обумовлена процедурою зміни контролю та особливостями законодавства", – написала вона.

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При цьому наголошується, що міжбанківський переказ виконується в строк до трьох операційних днів, а внутрішньобанківський переказ виконується в строк, встановлений внутрішніми нормативними актами банку, але не може перевищувати двох операційних днів.

"Тому "ПриватБанк" навіть у процедурі зміни контролю, яка відбувається вперше в Україні (а за обсягом такого банку, мабуть, і в Європі) забезпечує більш швидкі платежі, ніж передбачено законодавчо. Це стало можливим завдяки співпраці менеджменту банку та уповноважених осіб держави", – зазначила Страхова.

Як повідомляв УНІАН раніше, Кабінет Міністрів України на засіданні у неділю, 18 грудня, підтримав пропозицію Національного банку і Ради фінансової стабільності про перехід ПАТ "ПриватБанк" в стовідсоткову державну власність.