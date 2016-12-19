Кабмін змінив порядок участі держави у капіталізації неплатоспроможного банку

Кабінет міністрів України уточнив порядок участі держави у капіталізації неплатоспроможного банку і скасував норму про обов'язкове зменшення статутного капіталу неплатоспроможного банку до 1 грн і обов'язкове додаткове розміщенні акцій неплатоспроможного банку.

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Про це йдеться в постанові уряду №960.

Згідно з рішенням уряду, держава зможе брати участь у капіталізації неплатоспроможних банків без «розмивання» частки власників.

Всі інші критерії участі держави в капіталізації банків залишилися без змін. Зокрема, держава може входити в капітал банків в особі уряду у разі капіталізації державних банків і в особі Мінфіну в разі капіталізації неплатоспроможного банку, якщо держава виводить його з ринку, у разі капіталізації банку, 75% акцій якого належать державі, а також у разі капіталізації банку з недостатнім рівнем капіталу.

Процес капіталізації здійснюється за пропозицією Нацбанку на підставі рішення уряду.

Держава може брати участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, якщо частка активів банку становить 2% від загальних активів усіх банків країни або 2% від загального розміру внесків фізичних і юридичних осіб.