Гонтарева про націоналізацію "ПриватБанку": обслуговування юросіб зупинено на день, інших обмежень не буде

Обслуговування юридичних осіб - клієнтів націоналізованого за рішенням уряду найбільшого в Україні «ПриватБанку» буде обмежене, але лише один день - 19 грудня, і в зв'язку з процедурними моментами.

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Про це повідомила голова Національного банку України Валерія Гонтарева.

За її словами, жодних інших обмежень у розрахунках для «ПриватБанку» не буде.

«Тимчасово, на один день, 19 грудня ми призупиняємо обслуговування клієнтів - юридичних осіб. Але це обумовлено суто технічними питаннями. Інших обмежень для клієнтів не передбачається. Клієнти мають вільний доступ до своїх рахунків і депозитів. Банкомати працюють, а розрахунки тривають», - сказала Гонтарева.

Гонтарева зазначила, що НБУ готовий допомогти підтримати ліквідність "ПриватБанку", але не очікує значного відтоку депозитів з банку.

Раніше міністр фінансів України Олександр Данилюк запевнив, що гроші вкладників "ПриватБанку" в безпеці і захищені державою.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України на засіданні в неділю, 18 грудня, підтримав пропозицію Національного банку та Ради фінансової стабільності про перехід ПАТ "ПриватБанк" у стовідсоткову державну власність.

У Кабміні також відзначили, що всі дії влади відбуваються в чіткій координації з міжнародними фінансовими організаціями за їх повної підтримки.

Перехідний період починається з 19 грудня. Держава забезпечить плавний перехід, стабільну роботу установи у звичайному для клієнтів режимі. В уряді виходять з того, що ухвалене рішення врятувало як власне «ПриватБанк», так і всю банківську систему.