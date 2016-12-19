Фонд гарантування почав ліквідацію "Артем-Банку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 16 грудня почав ліквідацію "Артем-Банку" на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію фінансової установи.

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Згідно з повідомленням на сайті Фонду, ліквідація триватиме до 15 грудня 2018 року, ліквідатором банку призначений Ілля Лунь.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізосіб 16 листопада ввів тимчасову адміністрацію в «Артем-Банк» на підставі рішення Національного банку України про визнання фінустанови неплатоспроможним.

Тимчасова адміністрація була введена на один місяць - до 15 грудня 2016 року включно, а тимчасовим адміністратором банку призначений Ілля Лунь.

З початку поточного року «Артем-Банк» став 16-м банком, який НБУ вирішив вивести з ринку.