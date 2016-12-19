Націоналізований "ПриватБанк" продовжить роботу в звичайному режимі - міністр фінансів

Націоналізований за рішенням уряду найбільший в Україні банк «ПриватБанк» продовжить свою роботу в звичайному режимі, а команда нового менеджменту буде сформована в найближчі дні, повідомив під час брифінгу в Міністерстві фінансів міністр Олександр Данилюк.

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Він підкреслив, що вкладники банку після націоналізації не втратять можливості оперувати своїми засобами і не зіткнуться з якими-небудь втратами.

Разом з тим, процес націоналізації буде пов'язаний з докапіталізацією, максимальна сума якої становитиме близько 148 млрд грн. Але ці кошти не будуть введені в банк одномоментно, розповів Данилюк. Перший транш докапіталізації становитиме 43 млрд грн. При цьому Данилюк запевнив, що необхідні ресурси в бюджеті є, і їх виділення не розбалансує бюджет.

«Бюджет залишається збалансованим, і параметри бюджету знаходяться в рамках нашої програми з Міжнародним валютним фондом, - сказав міністр. - Ліквідація дефіциту капіталу банку пройде в кілька етапів. На першому етапі Мінфін здійснить випуск облігацій на суму 43 млрд грн. За інформацією Нацбанку, максимальна сума докапіталізації -148 млрд грн. Мінімальна сума - 116 млрд грн».

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При цьому міністр зазначив, що зараз завдання уряду - не лише стабілізувати банк, а й також розвивати його. «До Наглядової ради банку увійдуть кращі фахівці, представники міжнародних організацій, - сказав Данилюк. - Ми також вирішили перевести наш зарплатний проект у «ПриватБанк». Він буде для нас символом стабільності»

Крім того, він не виключив, що в подальшому «ПриватБанк» може бути проданий. «У планах держави немає наміру володіти такою часткою на банківському ринку. Тому після того, як «ПриватБанк» повністю стабілізується, почне реалізовувати свій стратегічний план розвитку, держава планує цей банк продати - на прозорих умовах».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України на засіданні у неділю, 18 грудня, підтримав пропозицію Національного банку і Ради фінансової стабільності про перехід ПАТ "ПриватБанк" у стовідсоткову державну власність.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. Міжнародна банківська група «ПриватБанк» обслуговує понад 22 млн корпоративних і роздрібних клієнтів у 10 країнах світу.