НБУ не очікує відтоку депозитів з "ПриватБанку" і не бачить загрози для валютного ринку

Національний банк України не очікує значного відпливу капіталу з найбільшого банку країни «ПриватБанку» у зв'язку з рішенням про його націоналізацію, а також не бачить загроз для валютного ринку.

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Про це сказала голова НБУ Валерія Гонтарева на брифінгу в Києві.

«Національний банк готовий допомогти в підтримці ліквідності «ПриватБанку», але ми не очікуємо значного відпливу депозитів», - сказала Гонтарева, зазначивши, що більша частина вкладів - це строкові вклади.

Крім того, відповідаючи на запитання про те, чи очікує НБУ проблем на валютному ринку, Гонтарева відповіла: «Ні, не очікуємо. Ми запевняємо: ситуація під контролем. Ми не передбачаємо істотного впливу цього фактору (процесу націоналізації - УНІАН) на валютний ринок і на рівень інфляції. У будь-якому разі, Нацбанк має у своєму арсеналі достатньо інструментів для підтримки цінової стабільності та валютної стабільності. В резервах у нас 15 млрд дол., яких нам вистачить і на інтервенції в разі необхідності, і на виконання наших зобов'язань».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України на засіданні у неділю, 18 грудня, підтримав пропозицію Національного банку і Ради фінансової стабільності про перехід ПАТ "ПриватБанк" в стовідсоткову державну власність.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. Міжнародна банківська група «ПриватБанк» обслуговує понад 22 млн корпоративних і роздрібних клієнтів у 10 країнах світу.