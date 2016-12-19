Порошенко вніс до Ради законопроект про надання вкладникам "ПриватБанку" 100% гарантій держави

Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект, що надає вкладникам націоналізованого «ПриватБанку» додаткові гарантії вкладів, аналогічні державному «Ощадбанку».

Читайте такожНаціоналізований "ПриватБанк" продовжить роботу в звичайному режимі - міністр фінансів

Про це йдеться в коментарі голови держави, поширеному його прес-службою.

Президент підкреслив, що держава бере на себе відповідальність і гарантує клієнтам «ПриватБанку» недоторканність і цілісність їхніх грошей.

«Для посилення захисту вкладників «ПриватБанку» в якості невідкладного я подав до Верховної Ради законопроект, який надає додаткові гарантії вкладів громадян в цій установі. Вони будуть такі ж, як для «Ощадбанку», - як для банку, який повністю належить державі», - йдеться в коментарі президента.

Відповідний законопроект 5553 про внесення зміни до Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо забезпечення державою вкладів фізичних осіб зареєстрований президентом на сайті парламенту. Текст документа на сайті Верховної Ради поки відсутній.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні в неділю, 18 грудня, прийняв рішення передати в 100 % державну власність найбільший в Україні банк "ПриватБанк".