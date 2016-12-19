Порошенко: Держава гарантує клієнтам "ПриватБанку" цілісність їхніх грошей

Про це йдеться у його коментарі щодо переходу «ПриватБанку» у власність держави.

"Попри те, що йдеться про приватну банківську установу, ці рішення не є чиєюсь приватною справою. Вони безпосередньо стосуються приблизно половини дорослого населення України – фізичних осіб, які є його клієнтами. Рівно як і понад п'ятдесятьох відсотків усіх юридичних осіб, зареєстрованих в Україні. Опосередковано від стану справ в цьому банку залежить вся фінансово-економічна ситуація в країні – настільки він великий, чи, як кажуть фахівці, системний. Через це його не можна помістити в прокрустове ложе стандартних технологій оздоровлення банків. Саме тому ми вдаємося до безпрецедентного рішення – його переходу в cтопроцентну державну власність. Держава бере на себе відповідальність і гарантує клієнтам «ПриватБанку» недоторканість і цілісність їхніх грошей", - заявив глава держави.

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Порошенко наголосив: "В основі нашого рішення – порятунок банку та гарантування права власності на свої фінансові ресурси для всіх, хто розмістив їх у цій установі".

Він додав, що новим власником стає держава в особі Міністерства фінансів, і "для управління банком вже найнято нову високопрофесійну групу фахівців, до формування якої долучився в тому числі і Європейський банк реконструкції та розвитку".

"Цій команді, Національному банку, Міністерству фінансів поставлено завдання забезпечити плавний перехід, стабільну роботу та обслуговування клієнтів у звичному режимі. В першу чергу новий менеджмент має подбати про безперебійне обслуговування соціально чутливих клієнтів. Маю на увазі тих, хто живе від зарплати до зарплати, хто отримує через банк пенсії, стипендії, хто переказує гроші на лікування, тощо. Але в цілому ніхто не повинен постраждати від зміни власника. Рішення про перехід банку у власність та управління держави ми прийняли саме для того, щоб кожен клієнт був захищений, і жоден з них не постраждав. А гроші – щоб опинилися у більшій безпеці, ніж будь-коли", - підкреслив президент.

За словами Порошенка, для посилення захисту вкладників «ПриватБанку» як невідкладний він подав до Верховної Ради законопроект, який надає додаткові гарантії вкладів громадян у цій установі. Вони будуть такі ж самі, як для «Ощадбанку» – як для банку, що на сто відсотків належить державі.

Глава держави закликав клієнтів «ПриватБанку» зберігати спокій.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні в неділю, 18 грудня, прийняв рішення передати в 100 % державну власність найбільший в Україні банк "ПриватБанк".

Сьогодні вранці Порошенко зареєстрував у Верховній Раді законопроект про внесення зміни до Закону "Про банки й банківську діяльність" щодо гарантування державою вкладів фізичних осіб.