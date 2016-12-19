Не "під ялинку": у Раді запланували затвердити держбюджет 22 грудня

Про це йдеться у проекті розкладу засідань парламенту на 20-23 грудня.

У вівторок, 20 грудня, серед іншого, депутати планують розглянути низку законопроектів, що пов’язані із затвердженням держбюджету. Зокрема, це питання щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році. Також цього дня розглядатиметься низка проектів закону стосовно транспортної галузі.

У середу, 21 грудня, крім ратифікації міжнародних угод, розглядатиметься законопроект, який стосується відшкодування збитків за зруйноване житло під час проведення антитерористичної операції.

У четвер, 22 грудня, у другому читанні передбачається розгляд президентського законопроекту про Вищу раду правосуддя, а також ще ряд проектів законів, пов’язаних із затвердженням держбюджету, зокрема щодо покращення інвестиційного клімату в Україні.

Законопроект по держбюджет цього дня передбачається розглянути о 16.00.

У п’ятницю, 23 грудня, після Години запитань до уряду планується до розгляду лише два законопроекти, що стосуються деяких змін до Регламенту Верховної Ради.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 9 листопада подав на розгляд Верховної Ради проект держбюджету на 2017 рік до другого читання.

Доходи держбюджету встановлено в сумі 721,4 млрд грн, що на 15,1 млрд грн більше від показника за попереднім проектом, витрати - 790,4 млрд грн, що на 15,1 млрд грн більше. Граничний рівень дефіциту залишається на колишньому рівні - 77,5 млрд грн, граничний обсяг держборгу – також на колишньому рівні - 2,296 трлн грн.

Документ передбачає підвищення з 1 січня мінімальної зарплати вдвічі – до 3,2 тис. грн. На ці цілі передбачено додаткові видатки обсягом близько 28,3 млрд грн, що дасть змогу забезпечити виплату підвищеної зарплати працівникам бюджетної сфери.

Додаткові доходи уряд очікує отримати за рахунок підвищення відрахувань прибутку Національного банку на 4 млрд грн, дивідендів – на 1,6 млрд грн і зростання податкових надходжень у результаті підвищення зарплати - на 9,4 млрд грн по держбюджету і на 10,9 млрд грн – по місцевих бюджетах.

Комітет ВР з питань бюджету рекомендував парламенту розгляд у другому читанні проекту держбюджету на 2017 рік після прийняття пов'язаних з ним урядових законопроектів: про зміну пенсійного забезпечення (№5130), коригування Бюджетного та Податкового кодексів (№№5131 і 5132), а також про спецконфіскацію (№5142).