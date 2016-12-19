Гройсман прокоментував націоналізацію "ПриватБанку"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пояснив необхідність націоналізації найбільшого в Україні банку «ПриватБанк», відповідне рішення щодо цього було ухвалено на позачерговому засіданні уряду 18 грудня, прагненням забезпечити стабільність банківської системи України, а також захистити кошти громадян.

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Про це Гройсман сказав у своєму зверненні у соціальній мережі Facebook.

«Йдеться про 3 млн пенсіонерів, 500 тис. студентів, 1,6 млн соціально незахищених громадян, плюс 3,5 млн зарплатних рахунків, 500 тис. приватних підприємців. Вчорашнім рішенням ми захистили 20 млн клієнтів банку та фінансову стабільність нашої держави», - сказав глава уряду.

Він зазначив, що зараз у «ПриватБанку» працює команда, сформована з фахівців Мінфіну, Нацбанку, Фонду гарантування вкладів. «Вона технічно забезпечує передачу банку в держвласність. Менеджмент «ПриватБанку» пообіцяв сприяти цьому процесу. Наше завдання забезпечити безперебійну роботу банку і в подальшому - його розвиток. Кошти громадян переходять під стовідсотковий захист держави».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні в неділю, 18 грудня, ухвалив рішення передати в 100% державну власність найбільший в Україні банк «ПриватБанк». Рішення ухвалено на підставі результатів засідання Ради національної безпеки і оборони України за пропозицією Національного банку України.

У Кабміні також відзначили, що всі дії влади відбуваються в чіткій координації з міжнародними фінансовими організаціями за їх повної підтримки.

Перехідний період починається з 19 грудня. Держава забезпечить плавний перехід, стабільну роботу установи у звичайному для клієнтів режимі. В уряді виходять з того, що ухвалене рішення врятувало як власне «ПриватБанк», так і всю банківську систему.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. Міжнародна банківська група «ПриватБанк» обслуговує понад 22 млн корпоративних і роздрібних клієнтів у 10 країнах світу.