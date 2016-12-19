Гройсман сподівається на ухвалення держбюджету-2017 до кінця тижня

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сподівається, що проект державного бюджету на 2017 рік буде ухвалено до кінця цього тижня, і в новий рік країна увійде «спокійно».

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Про це глава уряду сказав у своєму зверненні в соціальній мережі Facebook.

«Вже цього тижня має бути ухвалений бюджет на 2017 рік. Він несе чіткі пріоритети розвитку держави. Впевнений, що у наступний рік ми увійдемо спокійно», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада Кабінет міністрів України подав на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2017 рік до другого читання. Доходи держбюджету встановлено в сумі 721,4 млрд грн, що на 15,1 млрд грн більше за показник попереднього проекту. Витрати в оновленому проекті встановлено в сумі 790,4 млрд грн, що на 15,1 млрд грн більше за попередній показник. Граничний рівень дефіциту залишається на колишньому рівні - 77,5 млрд грн.

Як і раніше, граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2017 року встановлено в розмірі 1,717 трлн грн, гарантованого державою боргу – 579,4 млрд грн, що в сумі становить 2,296 трлн грн.

Основою для розрахунку показників держбюджету на 2017 рік став макроекономічний прогноз, який передбачає зростання реального ВВП на 3%, зростання номінального ВВП до 2,585 трлн грн, споживчу інфляцію до кінця року на рівні 8,1%.