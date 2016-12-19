У ЄБРР заявили, що підтримують рішення про націоналізацію "Приватбанку"

Один із ключових кредиторів України Європейський банк реконструкції та розвитку підтримує рішення уряду про націоналізацію найбільшого в Україні банку «ПриватБанк», оскільки таким чином влада зможе захистити вкладників і оздоровити економіку. Про це йдеться в заяві президента ЄБРР Суми Чакрабарті, переданому УНІАН.

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«Як президент Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) я рішуче підтримую рішення уряду України націоналізувати «ПриватБанк» і таким чином захистити його вкладників – як приватних осіб, так і підприємства. Довгострокова стабільність «ПриватБанку», найбільшого банку в Україні, абсолютно необхідна для здорової економіки в країні», - йдеться в заяві.

Президент ЄБРР зазначив, що кроки, зроблені урядом і Національним банком у співпраці з акціонерами - це «найреалістичніший спосіб забезпечити майбутнє банку і в кінцевому підсумку зміцнити всю банківську систему».

«Націоналізація системних банків дозволила багатьом розвиненим країнам захистити свої економіки під час світової фінансової кризи – і це абсолютно правильне рішення для України сьогодні. Я б також хотів наголосити, що у випадку з «ПриватБанком» радником уряду в управлінні банком виступатиме респектабельна західна компанія. ЄБРР, безумовно, також готовий запропонувати співпрацю у знаходженні оптимального рішення для «ПриватБанку». Ми вже запропонували уряду скористатися нашим досвідом», - сказав президент ЄБРР.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні в неділю, 18 грудня, ухвалив рішення передати в 100% державну власність найбільший в Україні банк «ПриватБанк». Рішення ухвалено на підставі результатів засідання Ради національної безпеки і оборони України за пропозицією Національного банку України.

У Кабміні також відзначили, що всі дії влади відбуваються у чіткій координації з міжнародними фінансовими організаціями за їх повної підтримки.

Перехідний період починається з 19 грудня. Держава забезпечить плавний перехід, стабільну роботу установи у звичайному для клієнтів режимі. В уряді виходять з того, що ухвалене рішення врятувало як власне «ПриватБанк», так і всю банківську систему.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. Ключовими акціонерами банку є Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський, які володіють прямо і опосередковано по 45% капіталу банку. Міжнародна банківська група «ПриватБанк» обслуговує понад 22 млн корпоративних і роздрібних клієнтів у 10 країнах світу.

ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. З початку діяльності в країні в 1993 році банк взяв на себе зобов'язання з надання майже 12 млрд євро в рамках 369 проектів. 20 травня 2016 року ЄС і Європейський банк реконструкції підписали угоду в рамках ініціативи «EU4Business» на загальну суму 40 млн євро. Передбачається, що 28 млн євро з цих коштів будуть використані на ділові консультації, інформаційне забезпечення, навчання та іншу підтримку малого і середнього підприємництва в Україні. Ця програма також передбачає створення мережі центрів підтримки бізнесу по всій Україні. Близько 12 млн євро з коштів «EU4Business» буде використано для підтримки прямого фінансування малих підприємств, яке здійснює ЄБРР.