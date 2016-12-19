Гривня опустилася на міжбанку до 26,50 за долар

У понеділок, 19 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,32/26,50 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 27,10/27,28 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,4323/0,4343 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 26,4182 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 28 угод на суму 9,06 млн дол.