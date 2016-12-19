Мінфін зняв ролик про націоналізацію "ПриватБанку"

Міністерство фінансів України опублікувало відео про перехід ПАТ "ПриватБанк" в 100% власність.

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Про це йдеться в повідомленні прес-служби міністерства на сторінці в Facebook.

"Ви вже напевно чули про передачу "ПриватБанку" в державну власність. Чому це був необхідний крок, а також чому не варто турбуватися долею своїх вкладень - дивіться у нашому короткому ролику", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні в неділю, 18 грудня, прийняв рішення передати в 100% державну власність найбільший в Україні банк «ПриватБанк». Рішення прийнято на підставі результатів засідання Ради національної безпеки і оборони за пропозицією Національного банку України.

У Кабміні також підкреслили, що всі дії влади проходять в чіткій координації з міжнародними фінансовими організаціями за їхньої повної підтримки.

Перехідний період починається з 19 грудня. Держава забезпечить плавний перехід, стабільну роботу установи у звичайному для клієнтів режимі. В уряді виходять з того, що прийняте рішення врятувало як власне «ПриватБанк», так і всю банківську систему.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. Ключовими акціонерами банку є Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський, які володіють прямо і опосередковано по 45% капіталу банку. Міжнародна банківська група «ПриватБанк» обслуговує понад 22 млн корпоративних і роздрібних клієнтів в 10 країнах світу.