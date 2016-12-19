У БПП заявили, що націоналізація ПриватБанку гарантує збереження заощаджень вкладників та соцдопомог

Про це під час засідання Погоджувальної ради керівників фракцій і голів комітетів Верховної Ради, повідомила народний депутат, заступник голови фракції Партії «Блок Петра Порошенко» Ірина Луценко.

Вона зазначила, що вперше, після серії закриття багатьох банків-банкротів, держава наважилася врятувати найбільший системний приватний банк.

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«На наших очах розгортається безпрецедентна операція Уряду та Національного банку для захисту вкладників ПриватБанку – понад 20, 5 мільйонів людей. Загострюю вашу увагу, що окрім середнього класу, мова йде про понад 3 млн пенсіонерів, понад 500 тисяч студентів та 1,6 млн інших соціально незахищених громадян, які є клієнтами ПриватБанку. Держава своїм рішенням гарантує, що ці люди не втратять свої заощадження та соціальні допомоги, які сплачуються через цей величезний банк», - заявила Луценко.

Вона підкреслила, що, завдяки порятунку ПриватБанку, повинні і далі без втрат працювати 500 тисяч фізичних осіб-підприємців.

«Понад 600 тис. підприємств – від малих до великих – не мають втратити свої кошти. Важливо, що тепер ПриватБанк переходить у державну власність. Лише після того, як Приватбанк стане державним, заради його вкладників, він отримає необхідну фінансову допомогу у потрібному обсязі. Національний банк гарантує, що всі карткові рахунки ПриватБанку, банкомати будуть і далі обслуговуватись і працювати. Пауза для юридичних осіб буде лише один день і лише по технічних причинах», – сказала Луценко.

Крім того, депутат зазначила, що всі міжнародні структури, Міжнародний валютний фонд та Європейський банк реконструкції та розвитку, інші фінансові організації підтримали такий порядок подій.

«Зараз найголовніше не допустити паніки, що стало б отрутою для фінансів. Якщо не буде паніки – жоден приватний рахунок не постраждає. Порятунок коштів 20 мільйонів українців не може стати темою для політичної боротьби», - зазначила Луценко.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні в неділю, 18 грудня, прийняв рішення передати в 100% державну власність найбільший в Україні банк «ПриватБанк».

Рішення прийнято на підставі результатів засідання Ради національної безпеки і оборони україни за пропозицією Національного банку України. У Кабміні також підкреслили, що всі дії влади проходять в чіткій координації з міжнародними фінансовими організаціями при їх повній підтримці.

Перехідний період починається з 19 грудня. Держава забезпечить плавний перехід, стабільну роботу установи у звичайному для клієнтів режимі. В уряді виходять з того, що прийняте рішення врятувало як власне «ПриватБанк», так і всю банківську систему.