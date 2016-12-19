У Дніпрі проходить брифінг щодо роботи ПриватБанку (наживо)

Під час брифінгу планується обговорення поточної роботи "ПриватБанку".

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні в неділю, 18 грудня, прийняв рішення передати в 100% державну власність найбільший в Україні банк "ПриватБанк".

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Рішення прийнято на підставі результатів засідання Ради національної безпеки і оборони за пропозицією Національного банку України. У Кабміні також підкреслили, що всі дії влади проходять в чіткій координації з міжнародними фінансовими організаціями за їхньої повної підтримки.

Перехідний період починається з 19 грудня. Держава забезпечить плавний перехід, стабільну роботу установи у звичайному для клієнтів режимі.

В уряді виходять з того, що прийняте рішення врятувало як власне «ПриватБанк», так і всю банківську систему.