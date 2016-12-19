"Приват24" буде передано державі в рамках націоналізації – заступник голови правління банку

Майданчик банківських онлайн-сервісів «Приват24» буде передано державі в рамках націоналізації найбільшого в Україні банку «ПриватБанк».

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив перший заступник голови правління «ПриватБанку» Олег Гороховський. Зокрема, відповідаючи на запитання користувачів про те, кому буде належати «Приват24», Гороховський відповів: «Державі».

Водночас у Мінфіні, як новому власнику «ПриватБанку», і в Національному банку поки що не визначилися, хто буде керувати майданчиком, оскільки поки що незрозуміло, чи є «Приват24» активом банку і кому належать авторські права на програмні розробки.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні в неділю, 18 грудня, ухвалив рішення передати в 100% державну власність найбільший в Україні банк «ПриватБанк». Рішення ухвалено на підставі результатів засідання Ради національної безпеки і оборони України за пропозицією Національного банку України.

«ПриватБанк» (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. Міжнародна банківська група «ПриватБанк» обслуговує понад 22 млн корпоративних і роздрібних клієнтів у 10 країнах світу.