Банківська система працює стабільно, загроз від націоналізації "ПриватБанку" немає - НБУ

Банківська система України працює стабільно, і націоналізація найбільшого в Україні банку «ПриватБанк», здійснена за рішенням уряду, не представляє жодних загроз. Про це на брифінгу в штаб-квартирі «ПриватБанку» в Дніпропетровську заявив перший заступник голови НБУ Яків Смолій.

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«Ми не відзначаємо якоїсь клієнтської гіперактивності. Національний банк докладе всіх зусиль, щоб посили банк ліквідністю, щоб забезпечити безперебійну роботу банку («ПриватБанку» - УНІАН) і всієї банківської системи. Інформую також, що я розмовляв із головами правління інших банків. Вони відзначають стабільність в роботі банківської системи, ніяких непередбачуваних ситуацій в банківській системі на даний час не відзначається», - сказав Смолій.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні в неділю, 18 грудня, ухвалив рішення передати в 100% державну власність найбільший в Україні банк «ПриватБанк». Рішення ухвалено на підставі результатів засідання Ради національної безпеки і оборони України за пропозицією Національного банку України. Водночас, як наголошував міністр фінансів Олександр Данилюк, «ПриватБанк» продовжить свою роботу в звичайному режимі, а команда нового менеджменту буде сформована найближчими днями.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. Міжнародна банківська група «ПриватБанк» обслуговує понад 22 млн корпоративних і роздрібних клієнтів у 10 країнах світу.