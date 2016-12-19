Могеріні: Націоналізація ПриватБанку - крок на шляху відновлення довіри до фінансового сектору

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це вона заявила на прес-конференції.

«Я хочу використати цю можливість, щоб віддати належне зусиллям прем'єр-міністра, президента та уряду, які в ці часи відновлюють упевненість у фінансовому секторі через мужнє рішення націоналізувати «ПриватБанк», - сказала Могеріні.

На її переконання, цей крок має допомогти в гарантуванні відповідності банків України регуляторним стандартам і зробити банківський сектор «сильнішим».

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«Це також важливий компонент більших зусиль щодо реформ, які підтримує ЄС разом з міжнародними партнерами», - наголосила Могеріні.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні в неділю, 18 грудня, ухвалив рішення передати в 100% державну власність найбільший в Україні банк «ПриватБанк». Рішення ухвалено на підставі результатів засідання Ради національної безпеки та оборони за пропозицією Національного банку України.

Разом з тим, як підкреслював міністр фінансів Олександр Данилюк, «ПриватБанк» продовжить свою роботу в звичайному режимі, а команда нового менеджменту буде сформована в найближчі дні. Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (р. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. Міжнародна банківська група «ПриватБанк» обслуговує понад 22 млн корпоративних і роздрібних клієнтів в 10 країнах світу.