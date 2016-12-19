Картки і банкомати працюють: Держава гарантує безперебійне функціонування "ПриватБанку" - Кубів

План націоналізації «ПриватБанку» у першу чергу спрямований на захист клієнтів фінансової установи і доведе свою ефективність впродовж найближчих кількох днів.

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Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на прес-конференції у Брюсселі.

«Робота, яку ми продовжимо сьогодні-завтра, покаже, що план (з націоналізації «ПриватБанку» - УНІАН) є правильним, захищає клієнтів банку, фізичних осіб. Карти фізичних осіб працюють в повному обсягу, банкомати працюють. Тобто ми забезпечили максимально можливий комфорт станом на сьогодні», - сказав він.

За словами Кубіва, ініціатива націоналізації виходила від акціонерів банку, які запропонували державі стати власником фінустанови в інтересах клієнтів. При цьому держава гарантує збереження коштів вкладників.

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«Держава в особі Міністерства фінансів стане власником 100% акцій ПАТ «ПриватБанк» та гарантує безперебійне функціонування цієї установи, а також збереження коштів клієнтів. ... Найголовніше - хочу сказати, що саме приватні акціонери звернулися до уряду з пропозицією, щоб держава в інтересах клієнтів банку стало повним його власником», - наголосив віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні в неділю, 18 грудня, ухвалив рішення передати в 100% державну власність найбільший в Україні банк «ПриватБанк». Рішення ухвалено на підставі результатів засідання Ради національної безпеки і оборони України на пропозицію Національного банку України. За словами міністра фінансів Олександра Данилюка, «ПриватБанк» продовжить свою роботу в звичайному режимі, а команда нового менеджменту буде сформована найближчими днями.

«ПриватБанк» (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. Міжнародна банківська група «ПриватБанк» обслуговує понад 22 млн корпоративних і роздрібних клієнтів у 10 країнах світу.