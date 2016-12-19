МВФ підтримав рішення про націоналізацію "ПриватБанку"

Рішення влади України про націоналізацію найбільшого в країні банку "ПриватБанк" є важливим кроком на шляху збереження і зміцнення фінансової стабільності.

Про це йдеться в заяві голови ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.

"Це рішення було прийнято з метою забезпечення безперебійної роботи банку, враховуючи його системну роль у фінансовій системі України, - йдеться в заяві. - Дуже важливо, щоб всі банки, що працюють в Україні, відповідали фінансовим і нормативним вимогам, оскільки це є основою підтримання суспільної довіри до банківської системи і зміцнення здатності банків підтримувати виробничу діяльність, необхідну для процвітання українського народу".

На думку Лагард, процес націоналізації повинен супроводжуватися виконанням зобов'язань банку, а також формуванням нової команди менеджерів.

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"МВФ буде й надалі підтримувати Україну в її зусиллях зі створення сильних інститутів, підвищення прозорості та просування структурних реформ, які мають вирішальне значення для досягнення міцного і стійкого економічного зростання", - підкреслила Лагард.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні в неділю, 18 грудня, прийняв рішення передати в 100% державну власність найбільший в Україні банк "ПриватБанк". Рішення прийнято на підставі результатів засідання Ради національної безпеки і оборони україни за пропозицією Національного банку України. Разом з тим, як підкреслював міністр фінансів Олександр Данилюк, "ПриватБанк" продовжить свою роботу в звичайному режимі, а команда нового менеджменту буде сформована в найближчі дні.

Також заступник глави НБУ Яків Смолій зазначав, що рішення про націоналізацію "ПриватБанку" не вплинуло на роботу банківської системи і яких-небудь значних загроз для фінансової стабільності держави не принесло.

Раніше підтримку націоналізації "Приватбанку" висловив президент Європейського банку реконструкції і розвитку Сума Чакрабарті.