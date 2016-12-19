Дубілет: стара команда "ПриватБанку" підтримає нового голову правління Шлапака

Стара команда менеджменту найбільшого в Україні банку «ПриватБанк», націоналізованого за рішенням уряду, підтримає новопризначеного голову правління, екс-міністра фінансів Олександра Шлапака.

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Про це в ході прес-конференції в Дніпрі сказав чинний голова правління банку Олександр Дубілет.

«Я запевнив уряд, що ми зробимо процес передачі управління найбільш безболісним... Ви знаєте, що призначили головою правління пана Шлапака (Олександра Шлапака - УНІАН). Це досвідчений менеджер. З ним працюватимуть, його підтримуватимуть. А ми зі свого боку зробимо все, щоб він швидко і ефективно почав роботу», - сказав Дубілет.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні в неділю, 18 грудня, прийняв рішення передати в 100% державну власність найбільший в Україні банк «ПриватБанк». Рішення прийнято на підставі результатів засідання Ради національної безпеки і оборони за пропозицією Національного банку України. Разом з тим, як наголошував міністр фінансів Олександр Данилюк, «ПриватБанк» продовжить свою роботу в звичайному режимі, а команда нового менеджменту буде сформована в найближчі дні.