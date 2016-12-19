У НБУ не бачать жодних проблем для клієнтів "Приватбанку" після націоналізації

"ПриватБанк" після націоналізації працює в штатному режимі, жодних обмежень для фізичних осіб немає, а Національний банк докладе всіх зусиль, щоб зміцнити фінансову установу.

Про це заявив перший заступник глави НБУ Яків Смолій на прес-конференції в Дніпрі.

"Всі відділення банку працюють у штатному режимі. Національний банк докладе всіх зусиль, щоб зміцнити "ПриватБанк" ліквідністю – як безготівкової, так і готівкової, щоб ми змогли забезпечити безперебійну роботу відділень, банкоматів і банківської системи", – сказав він.

У свою чергу, чинний голова правління банку Олександр Дубілет, також присутній на прес-конференції, підкреслив, що проблем у діяльності банку на даний момент немає.

"На цю хвилину я не бачу сьогодні жодних проблем для клієнтів. Не бачу", – підкреслив він.

За словами Дубілета, керівництво "Приватбанку" зробило все необхідне для плавного переходу фінустанови у власність держави.

"До моменту переходу банку в руки Мінфіну ми виконали абсолютно всі платіжні інструкції наших клієнтів. Немає ні однієї платіжної інструкції, яка б не була виконана. У нас є гроші на кореспондентських рахунках, як доларові, так і євро. Ми виконали всі платежі, зарядили всі банкомати, вони продовжують працювати. Нацбанк ще ні копійки нікуди не дав. Ми продовжуємо працювати, заряджати банкомати. Ми постараємося, щоб перехід банку в державну власність пройшов майже безшовно", - сказав він.

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Крім того, Дубілет підкреслив, що обмеження для юридичних осіб – клієнтів банку будуть діяти тільки 19 грудня. При цьому "ПриватБанк" буде приймати всі заявки на здійснення операцій з фінансовими засобами юросіб, але почне виконувати їх з 20 грудня.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні в неділю, 18 грудня, прийняв рішення передати в 100% державну власність найбільший в Україні банк "ПриватБанк". Рішення прийнято на підставі результатів засідання Ради національної безпеки і оборони україни за пропозицією Національного банку України. За словами міністра фінансів Олександра Данилюка, "ПриватБанк" продовжить свою роботу в звичайному режимі, а команда нового менеджменту буде сформована в найближчі дні.

"ПриватБанк" (Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. Міжнародна банківська група "ПриватБанк" обслуговує понад 22 мільйонів корпоративних і роздрібних клієнтів в 10 країнах світу.