Посли країн-членів G7 вважають, що націоналізація "ПриватБанку" зробить банківський сектор України сильнішим

Посли країн-членів "Великої сімки" (США, Великої Британії, Канади, Франції, Італії, Німеччини та Японії) вважають, що націоналізація найбільшого банку України зробить банківський сектор держави сильнішим та стійкішим.

Про це йдеться в заяві послів країн G7.

"Ми вітаємо та схвалюємо діяльність голови Національного банку України, прем’єр-міністра, міністра фінансів та президента за їхню провідну роль та постійні зусилля з очищення банківського сектору та стабілізації економіки. Рішення уряду націоналізувати "ПриватБанк" – важливий та необхідний крок у цьому процесі, який допоможе забезпечити дотримання єдиних регуляторних економічних нормативів усіма банками України. Це зробить банківський сектор сильнішим та більш стійким", – наголошується в заяві.

"Націоналізація – це також механізм, за допомогою якого уряд України може гарантувати захист внесків домогосподарств та законного бізнесу та забезпечити безперешкодний доступ клієнтів "ПриватБанку" до банківських послуг. Очищення банківського сектору України – це важливий складник більш широких зусиль із проведення реформ. Ми й надалі розраховуємо підтримувати Україну та вести спільну роботу для забезпечення макроекономічної стабільності, покращення інвестиційного клімату та допомоги народові України в його поступі на шляху до економічного процвітання", – йдеться в заяві.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні в неділю, 18 грудня, ухвалив рішення передати в 100% державну власність найбільший в Україні банк "ПриватБанк". Рішення ухвалено на підставі результатів засідання Ради національної безпеки й оборони України за пропозицією Національного банку України. За словами міністра фінансів Олександра Данилюка, "ПриватБанк" продовжить свою роботу у звичайному режимі, а команда нового менеджменту буде сформована найближчими днями.

"ПриватБанк" (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. Міжнародна банківська група "ПриватБанк" обслуговує понад 22 мільйонів корпоративних і роздрібних клієнтів у 10 країнах світу.