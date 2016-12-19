Голову МВФ визнали винною у службовій недбалості

Очільницю Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард визнали винною в недбальстві в часи її перебування на посаді міністерки фінансів Франції, повідомляє Deutsche Welle.

"Вирок уряду пролунав у понеділок, 19 грудня. Згідно з вироком, Лагард скоїла службове недбальство у справі бізнесмена Бернарда Тапі, котрий судився з банком Credit Lyonnais. Лагард, керуючи 2008 року міністерством фінансів, відправила цю справу до третейського суду, а потім не оскаржила його рішення. Згідно з тодішнім рішенням третейського судді, бізнесменові Бернарду Тапі державним коштом відшкодували понад 400 мільйонів євро", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що за нинішнім рішенням суду, службова недбалість Лагард призвела до нецільових розтрат державних коштів. Водночас, попри визнання Лагард винною, суд не оголосив їй жодного покарання чи штрафу. Сама керівниця Фонду залишила Францію ще до оголошення вироку, про що агенції Reuters повідомили адвокати.

За даними видання, яка посилається на інформацію з самого МВФ, у Фонду немає жодних приписів, які передбачали б негайну відставку Лагард у разі визнання її вини французьким судом.