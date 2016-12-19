ВВП України у третьому кварталі зріс на 2% в річному вираженні

Валовий внутрішній продукт України в третьому кварталі поточного року, за уточненими даними, виріс в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року на 2%, повідомляє Державна служба статистики.

"Номінальний ВВП у третьому кварталі 2016 року склав 664,7 мільярда гривень. Реальний ВВП порівняно з попереднім кварталом склав 100,5%, а порівняно з третім кварталом 2015 року - на 102%", - йдеться у повідомленні Держстату.

При цьому наголошується, що дані наводяться без урахування окупованих територій та зони проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, за оцінками уряду, зростання економіки за підсумками року складе близько 1%. Ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України 2016 року на 1,5% при інфляції 15,1%, Світовий банк – зростання ВВП на 1% при інфляції 15%.

Згідно експертного консенсус-прогнозу, складеного УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2016 року може скласти 1% при інфляції до 19%.