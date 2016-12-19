Новий менеджмент "Приватбанку" почне працювати з середи – НБУ

У націоналізованому 18 грудня "Приватбанку" зараз працює транзитна тимчасова адміністрація, а новий менеджмент приступить до роботи в банку з середи.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав член ради Національного банку Тимофій Милованов.

"Зараз там працює транзитна тимчасова адміністрація і з середи там повинен бути новий менеджмент. Вони не зупиняють роботу банку. Там є технічна зупинка за розрахунками юросіб, для звірки балансу. Є поодинокі випадки непрацюючих банкоматів, але це не носить системного характеру", - написав він.

Милованов нагадав, що президент країни Петро Порошенко вніс у Верховну Раду законопроект, що гарантує всім вкладникам держбанків збереження їхніх вкладів.

"Я б такий закон не вносив, тому що він поширюється на інші держбанки і також підтримує ідею безвідповідальності вкладників", - зазначив Милованов.

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Як повідомляв УНІАН, рішення про націоналізацію "Приватбанку" було прийнято 18 грудня на підставі результатів засідання Ради національної безпеки і оборони україни за пропозицією Національного банку України.

У Кабміні наголосили, що всі дії влади проходять в чіткій координації з міжнародними фінансовими організаціями за їх повної підтримки.

Перехідний період починається з 19 грудня. Держава забезпечить плавний перехід, стабільну роботу установи у звичайному для клієнтів режимі. В уряді виходять з того, що прийняте рішення врятувало як власне "ПриватБанк", так і всю банківську систему.

Довідка УНІАН. "ПриватБанк" (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. Міжнародна банківська група "ПриватБанк" обслуговує понад 22 мільйонів корпоративних і роздрібних клієнтів в 10 країнах світу.