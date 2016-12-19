Гривня за день опустилася до 26,40 за долар

У понеділок, 19 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,30/26,40 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відносно євро встановилися на рівні 27,4363/27,4885 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4059/0,4069 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,3960 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 406 угод на суму 180,7 мільйона доларів.