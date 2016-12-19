Валовий зовнішній борг України зріс до $116 мільярдів

Валовий зовнішній борг України в третьому кварталі 2016 року порівняно з попереднім, другим кварталом, зріс на 1,053 мільярда доларів США, або на 0,9%, – до 116,015 мільярда доларів.

Згідно з даними на сайті Національного банку України, з початку року валовий зовнішній борг України скоротився на 2,714 мільярда доларів США, або на 2,3%.

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Як повідомляв УНІАН, валовий зовнішній борг України у другому кварталі 2016 року порівняно з попереднім, першим кварталом, скоротився на 2,391 мільярда доларів США, або на 2%, – до 114,966 мільярда доларів.

У 2015 році валовий зовнішній борг України порівняно з 2014 роком скоротився на 7,6 мільярда доларів США, або на 6%, – до 118,729 мільярда доларів.