Нацбанк ослабив офіційну гривню до 26,39 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 20 грудня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2639,6034 (19 грудня – 2633,1835)

100 EUR – 2750,9947 (19 грудня – 2748,7803)

10 RUR – 4,2717 (19 грудня – 4,2642)

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Як повідомляв УНІАН, 19 грудня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,30/26,40 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,4363/27,4885 гривні/євро, відносно російського рублю – на рівні 0,4059/0,4069 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,3960 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 406 угод на суму 180,7 мільйона доларів.