Лагард відзначила "зважені та рішучі" кроки голови НБУ щодо оздоровлення банківської системи України

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента Ураїни, про це Лагард сказала під час телефонної розмови з Петром Порошенком.

Лагард вітала рішення про націоналізацію «ПриватБанку», що стало важливим кроком на шляху оздоровлення банківської системи України.

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«Директор МФВ відзначила зважені та рішучі кроки керівництва України, зокрема голови Національного банку України Валерії Гонтаревої у цьому питанні, що має визначальне значення для збереження суспільної довіри та стабільності банківської системи», - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 18 грудня ухвалив рішення передати в 100% державну власність найбільший в Україні банк «ПриватБанк». Рішення ухвалено на підставі результатів засідання РНБО за пропозицією Національного банку України.

Разом з тим, як наголосив міністр фінансів Олександр Данилюк, «ПриватБанк» продовжить свою роботу в звичайному режимі, а команда нового менеджменту буде сформована в найближчі дні.