Лагард заявила, що продовжить працювати в МВФ, незважаючи на звинувачення у Франції

Голова Міжнародного Валютного Фонду (МВФ) Крістін Лагард має намір продовжити роботу у фонді і вдячна раді директорів організації за надану їй раніше підтримку.

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Про це вона повідомила під час виступу у Вашингтоні за підсумками засідання керуючих, передає Прайм.

"Я сповнена рішучості, ніщо не буде відволікати мене від виконання моїх обов'язків. Я вдячна директорам за підтримку і з нетерпінням чекаю продовження роботи з ними", - сказала голова фонду.

Рада директорів МВФ висловила підтримку голові організації Крістін Лагард, незважаючи на підсумки розгляду у Франції, повідомляється в заяві фонду за підсумками позачергової ради директорів.

"Рада директорів в черговий раз підтверджує свою повну упевненість у її спроможності продовжувати виконувати свої обов'язки", - йдеться в повідомленні.

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Раніше в понеділок спеціальна судова інстанція Франції, уповноважена розбирати модливі правопорушення членів уряду, винесла звинувачувальний вердикт у справі Лагард, однак не призначила для неї ніякого покарання. Лагард визнана частково винною — за одним із двох звинувачень у недбалості.

У Франції триває розгляд через продаж у 1993 році компанії Adidas Бернаром Тапі — відомим бізнесменом, політиком і близьким другом екс-президента Ніколя Саркозі. Про те, що в рамках цієї справи розпочато розслідування щодо Лагард, стало відомо в серпні 2014 року.

Голову МВФ звинувачують у недбалості, проявленій на посаді міністра економіки і фінансів країни, як раз під час арбітражу Тапі, що призвело до незаконного привласнення чи розтрати державних коштів.

Процес у справі Лагард розпочався 12 грудня. Через кілька днів слухань, прокурор Жан-Клод Марен заявив, що "судові засідання не зміцнили досить слабке звинувачення" і виступив проти винесення Лагард обвинувального вироку.