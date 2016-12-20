"ПриватБанк" тимчасово заморозив залишки на рахунках корпоративних клієнтів

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті "Приват24 для бізнесу".

У повідомленні зазначено, що проведення видаткових операцій з рахунків і карток допускається в межах сум, що перевищують залишок на цих рахунках станом на ранок 19.12.2016 р., а всі кредитні ліміти на рахунках, овердрафти, ліміти гарантованих платежів і бізнес-розстрочення обнулені або знижені до рівня заборгованості (за її наявності).

У той же час, як йдеться в повідомленні, всі прибуткові операції обслуговуються без обмежень.

"Наприклад, залишок на рахунку станом на ранок 19.12.2016 р. становив 100.000 грн. Ця сума стає "незнижуваним залишком". Припустимо, з цього моменту на рахунок надходили платежі (від контрагентів, відшкодування по еквайрінгу, виручка і тд) на загальну суму 50.000 грн і залишок тепер становить 150.000 грн. Відповідно, тільки ці 50.000 грн можна використовувати для проведення платежів або витрачати за допомогою карти", - пояснили в банку.

Читайте такожУ НБУ не бачать жодних проблем для клієнтів "Приватбанку" після націоналізації

"Такий режим обслуговування корпоративних клієнтів є тимчасовим. Всі рішення про його подальші зміни будуть прийматися паном Шлапаком А. В. щойно він приступить до виконання обов'язків Голови Правління банку", - йдеться в повідомленні банку.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні в неділю, 18 грудня, прийняв рішення передати в 100% державну власність найбільший в Україні банк «ПриватБанк». Рішення прийнято на підставі результатів засідання Ради національної безпеки і оборони України за пропозицією Національного банку України.

Як підкреслював міністр фінансів Олександр Данилюк, «ПриватБанк» продовжить свою роботу в звичайному режимі, а команда нового менеджменту буде сформована в найближчі дні. При цьому він зазначав, що докапіталізація банку пройде в кілька етапів. Максимальна сума докапіталізації - 148 млрд грн, мінімальна - 116 млрд грн.

Також заступник глави НБУ Яків Смолій зазначав, що рішення про націоналізацію «Приватбанку» не вплинуло на роботу банківської системи і яких-небудь значних загроз для фінансової стабільності держави не принесло.

Раніше підтримку націоналізації «Приватбанку» висловили президент Європейського банку реконструкції і розвитку Сума Чакрабарті і глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.