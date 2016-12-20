Мінфін для докапіталізації "ПриватБанку" випустить облігації на 117 мільярдів

Кабінет міністрів України доручив Міністерству фінансів України здійснити випуск 15-річних облігацій внутрішньої державної позики на загальну суму 116,8 млрд грн під 10,5% річних для оплати акцій найбільшого в Україні банку «ПриватБанк», націоналізованого за рішенням уряду.

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Відповідне доручення закріплене в постанові уряду №961.

«Міністерству фінансів забезпечити прозору, керовану, безперервну роботу системи інформаційних технологій і процесів обробки інформації, а також узгодження з Національним банком плану підтримки ліквідності ПАТ «ПриватБанк», - йдеться у постанові. - Здійснювати випуск облігацій внутрішньої державної позики у розмірі до 116,8 млрд грн з терміном обігу до 15 років і процентною ставкою доходу на рівні не вище за 10,5 відсотка річних з подальшим внесенням їх від імені держави в оплату за акції додаткової емісії ПАТ КБ "ПриватБанк". У тримісячний термін внести пропозиції про необхідність додаткової капіталізації ПАТ КБ "ПриватБанк" за результатами проведеної оцінки фінансового стану банку фахівцями міжнародної аудиторської компанії».

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні у неділю, 18 грудня, ухвалив рішення передати у 100% державну власність найбільший в Україні банк - «ПриватБанк». Рішення ухвалене на підставі результатів засідання Ради національної безпеки і оборони за пропозицією Національного банку України.

Як наголошував міністр фінансів Олександр Данилюк, «ПриватБанк» продовжить свою роботу в звичайному режимі, а команда нового менеджменту буде сформована найближчими днями. При цьому він зазначав, що докапіталізація банку відбудеться у кілька етапів. Максимальна сума докапіталізації - 148 млрд грн, мінімальна - 116 млрд грн.

Також заступник голови НБУ Яків Смолій зазначав, що рішення про націоналізацію «ПриватБанку» не вплинуло на роботу банківської системи і якихось значних загроз для фінансової стабільності держави не принесло.

Раніше підтримку націоналізації «ПриватБанку» висловили президент Європейського банку реконструкції та розвитку Сума Чакрабарті і глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.