Кошти на рахунках корпоративних клієнтів в "ПриватБанку" розморозять з приходом нового менеджменту - повідомлення банку

Усі призупинені раніше операції з корпоративними рахунками націоналізованого «ПриватБанку» буде відновлено одразу ж, щойно новий менеджмент банку приступить до виконання своїх обов'язків.

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Про це йдеться в повідомленні прес-служби банку, переданому УНІАН.

«З 20 грудня всі операції, включаючи раніше призупинені, за рахунками і картками корпоративних клієнтів «ПриватБанку» обслуговуються в наступному режимі: всі кредитні ліміти на рахунках, овердрафти, ліміти гарантованих платежів і бізнес-розстрочення буде відновлено в повному обсягу після початку роботи нового правління банку», - йдеться в повідомленні банку.

Раніше міністр фінансів України Олександр Данилюк також зазначав, що повноцінну роботу банку буде відновлено з призначенням нового менеджменту. Це відбудеться не пізніше середи, 21 грудня.

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Раніше в додатку «Приват24 для бізнесу» вийшло повідомлення про те, що «ПриватБанк» тимчасово заморозив залишки коштів на рахунках корпоративних клієнтів. Усі прибуткові операції обслуговуються без обмежень.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні в неділю, 18 грудня, прийняв рішення передати в 100% державну власність найбільший в Україні банк «ПриватБанк». Рішення прийнято на підставі результатів засідання Ради національної безпеки і оборони за пропозицією Національного банку України. Як наголошував міністр фінансів Олександр Данилюк, «ПриватБанк» продовжить свою роботу у звичному режимі, а команду нового менеджменту буде сформовано в найближчі дні.

Також заступник голови НБУ Яків Смолій зазначав, що рішення про націоналізацію «ПриватБанку» не вплинуло на роботу банківської системи і будь-яких значних загроз для фінансової стабільності держави не принесло. Раніше підтримку націоналізації «ПриватБанку» висловили президент Європейського банку реконструкції і розвитку Сума Чакрабарті і голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.