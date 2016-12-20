НБУ надав "ПриватБанку" рефінансування на 15 мільярдів

Національний банк України 19 грудня надав націоналізованому «ПриватБанку» кредит рефінансування на 15 млрд грн, повідомила прес-служба регулятора.

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«Національний банк України з метою підтримки ліквідності, забезпечення безперебійного обслуговування клієнтів, роботи відділень і банкоматів, своєчасного забезпечення розрахунків надав "ПриватБанку" кредит рефінансування на 15 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, кредит рефінансування надано за ставкою 16% річних на термін до 30 грудня.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні у неділю, 18 грудня, прийняв рішення передати у 100%-ну державну власність найбільший в Україні банк «ПриватБанк». Рішення прийнято на підставі результатів засідання Ради національної безпеки і оборони на пропозицію Національного банку України. Як підкреслював міністр фінансів Олександр Данилюк, «ПриватБанк» продовжить свою роботу у звичайному режимі, а команду нового менеджменту буде сформовано в найближчі дні.

Також заступник голови НБУ Яків Смолій відзначав, що рішення про націоналізацію «ПриватБанку» не вплинуло на роботу банківської системи та якихось значних загроз для фінансової стабільності держави не принесло. Раніше підтримку націоналізації «ПриватБанку» висловили президент Європейського банку реконструкції і розвитку Сума Чакрабарті і голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.