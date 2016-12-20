Відділення, банкомати і сервіси "ПриватБанку" працюють у стабільному режимі - заява банку

Як повідомила прес-служба банку, станом на 9:00 20 грудня клієнтів обслуговують 2 350 відділень банку. У повному обсязі завантажено понад 7 000 банкоматів «ПриватБанку», служба інкасації забезпечує своєчасне поповнення банкоматів мережі за рахунок готівкових коштів у касах, а також додаткових 15 млрд грн, виділених НБУ на підтримку ліквідності банку.

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«Вчора НБУ підтримав банк ліквідністю на суму 15 млрд гривень, сьогодні банк продовжить інкасацію банкоматів. Усі власники карткових рахунків "ПриватБанку" зможуть отримувати готівку, - цитуються у повідомленні слова першого заступника голови Національного банку України Якова Смолія. - За підсумками учорашнього перехідного дня обсяги зняття готівки з карток "ПриватБанку" в банкоматній мережі навіть знизилися порівняно з попередніми. Це говорить про те, що ризик виникнення паніки мінімізовано. На сьогодні картки "ПриватБанку" обслуговуються банкоматними і постермінальними мережами всіх банків".

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні у неділю, 18 грудня, ухвалив рішення передати у 100% державну власність найбільший в Україні банк - «ПриватБанк». Рішення ухвалене на підставі результатів засідання Ради національної безпеки і оборони за пропозицією Національного банку України.

Як наголошував міністр фінансів Олександр Данилюк, «ПриватБанк» продовжить свою роботу в звичайному режимі, а команда нового менеджменту буде сформована найближчими днями.

Також заступник голови НБУ Яків Смолій зазначав, що рішення про націоналізацію «ПриватБанку» не вплинуло на роботу банківської системи і якихось значних загроз для фінансової стабільності держави не принесло. Раніше підтримку націоналізації «ПриватБанку» висловили президент Європейського банку реконструкції та розвитку Сума Чакрабарті і глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.