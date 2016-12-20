Рада сьогодні може розглянути три законопроекти про гарантування державою вкладів фізосіб

Верховна Рада України включила до порядку денного сесії три законопроекти, які стосуються забезпечення державою вкладів фізичних осіб.

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Як передає кореспондент УНІАН, це президентський законопроект про внесення змін до закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо гарантування державою вкладів фізичних осіб (№ 5553), а також два альтернативних депутатських: № 5553-1 з аналогічною назвою і законопроект про внесення змін в закон «Про банки і банківську діяльність» та закон «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (№ 5553-2).

Як зазначив голова ВР Андрій Парубій, він дає доручення Комітету з питань фінансів і банківської діяльності провести засідання в перерві розглянути ці законопроекти, а на вечірньому засіданні їх планується винести на розгляд сесійної зали.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект, що надає вкладникам націоналізованого «ПриватБанку» додаткові гарантії вкладів, аналогічні державному «Ощадбанку».

Рішення про націоналізацію «ПриватБанку» було прийнято 18 грудня на підставі результатів засідання Ради національної безпеки і оборони за пропозицією Національного банку України.

У Кабміні наголосили, що всі дії влади проходять в чіткій координації з міжнародними фінансовими організаціями за їхньої повної підтримки.

Перехідний період починається з 19 грудня. Держава забезпечить плавний перехід, стабільну роботу установи у звичайному для клієнтів режимі. В уряді виходять з того, що прийняте рішення врятувало як власне «ПриватБанк», так і всю банківську систему.