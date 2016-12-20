Валютні гойдалки: гривня на міжбанку торгується за 26,50 за долар

У вівторок, 20 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,42/26,50 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,10/27,28 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4323/0,4343 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 26,4712 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 206 угод на суму 103,36 мільйона доларів.