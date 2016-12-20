"Приватбанк" заявив про часткове розблокування платежів ФОП і юросіб

Про це у Facebook написав IT-директор "Приватбанку" Дмитро Дубілет.

Читайте такожВідділення, банкомати і сервіси "ПриватБанку" працюють у стабільному режимі - заява банку

"Запустили платежі ФОП та юридичних осіб... Поки що лише в межах сум, які зайшли на рахунки з 19-го числа", - написав Дубілет.

"Запустити всі платежі держава поки що відмовляється, посилаючись на закон. Всі чекають, коли новий голова офіційно вступить на посаду. Сподіваємося, що це буде сьогодні-завтра. Також нагадую всім підприємствам, що якщо ви створили податковий платіж, а банк з якоїсь причини не встигне його провести, то штрафи за таке не накладаються (рішення вищого госпсуду)", - додав він.

Раніше повідомлялося, що "ПриватБанк" заморозив кошти на рахунках корпоративних клієнтів станом на 19 грудня.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні в неділю, 18 грудня, прийняв рішення передати в 100% державну власність найбільший в Україні банк «ПриватБанк». Рішення прийнято на підставі результатів засідання Ради національної безпеки і оборони україни за пропозицією Національного банку України. Як підкреслював міністр фінансів Олександр Данилюк, «ПриватБанк» продовжить свою роботу в звичайному режимі, а команда нового менеджменту буде сформована в найближчі дні.

При цьому він зазначав, що докапіталізація банку пройде в кілька етапів. Максимальна сума докапіталізації - 148 млрд грн, мінімальна - 116 млрд грн.

Також заступник глави НБУ Яків Смолій зазначав, що рішення про націоналізацію «Приватбанку» не вплинуло на роботу банківської системи і яких-небудь значних загроз для фінансової стабільності держави не принесло. Раніше підтримку націоналізації «Приватбанку» висловили президент Європейського банку реконструкції і розвитку Сума Чакрабарті і глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.