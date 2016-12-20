ПриватБанк відновив усі платежі ФОП і юросіб – Мінфін

Про це міністр фінансів України Олександр Данилюк повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

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"ПриватБанк" відновив платежі фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, як і передбачалося. Щойно пройшов перший платіж. Всі платежі, ініційовані вчора, будуть виконані сьогодні. Для того, щоб здійснити оплату всіх податків і зборів та уникнути штрафів, сьогодні операційний день буде продовжено", – повідомив міністр.

Раніше в "ПриватБанку" повідомили, що всі припинені раніше операції з корпоративними рахунками націоналізованого "ПриватБанку" будуть відновлені відразу ж, як тільки новий менеджмент банку почне виконувати свої обов'язки.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні в неділю, 18 грудня, прийняв рішення передати в 100% державну власність найбільший в Україні банк "ПриватБанк". Рішення прийнято на підставі результатів засідання Ради національної безпеки і оборони україни за пропозицією Національного банку України. Як підкреслював міністр фінансів Олександр Данилюк, "ПриватБанк" продовжить свою роботу в звичайному режимі, а команда нового менеджменту буде сформована в найближчі дні.

Також заступник глави НБУ Яків Смолій зазначав, що рішення про націоналізацію "Приватбанку" не вплинуло на роботу банківської системи і яких-небудь значних загроз для фінансової стабільності держави не принесло. Раніше підтримку націоналізації "Приватбанку" висловили президент Європейського банку реконструкції і розвитку Сума Чакрабарті і глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.