НБУ вийшов на міжбанк рятувати гривню: продав на аукціоні більше $28 мільйонів

Національний банк України у рамках підтримки стабільності на валютному ринку і недопущення кризових явищ провів аукціон з продажу іноземної валюти, продавши учасникам ринку 28,4 млн дол., повідомив заступник голови Національного банку Олег Чурій у соціальній мережі Facebook.

Читайте такожНацбанк продовжив діючі валютні обмеження

«Сьогодні, 20 грудня, у відповідь на появу дисбалансів на міжбанківському валютному ринку, які чинили девальваційний тиск на курс гривні, ми провели аукціон з продажу іноземної валюти. Під час цієї валютної інтервенції ми задовольнили заявки учасників ринку на 28,4 млн дол. Загальний обсяг поданих заявок становив 37,9 млн дол. тобто ми задовольнили 62% заявок за мінімальним курсом аукціону. Курс відсікання становив 26,45 грн за долар. За результатами аукціону максимальний курс становив 26,50 грн за 1 дол., мінімальний курс - 26,45 грн за 1 дол., середньозважений курс - 26,46 грн за 1 дол.», - написав він.

Чурій наголосив, що Національний банк має достатньо інструментів для згладжування надмірних валютних коливань, спровокованих тимчасовими факторами.

«Протягом року ми поповнювали міжнародні резерви, щоб наростити свої можливості для збереження спокою на валютному ринку у період посиленої волатильності. Чиста купівля валюти Нацбанком під час валютних аукціонів і інтервенцій з початку року становила 1,7 млрд дол. У результаті сьогодні обсяг міжнародних резервів становить 15,4 млрд дол. Цього достатньо і для продажу валюти під час валютних інтервенцій, і для виконання зобов'язань уряду і НБУ», - зазначив заступник голови Нацбанку.

Як повідомляв УНІАН, станом на полудень котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 26,40/26,50 грн/дол. Середньозважений курс на міжбанку, за даними НБУ, на цю годину встановився на рівні 26,4783 грн/дол.