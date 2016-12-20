Мінекономрозвитку уточнив прогноз по інфляції цього року

Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозує інфляцію в Україні за підсумками 2016 року на рівні 13,1%.

Про це повідомляється в аналітичному матеріалі, опублікованому на сайті відомства.

"За підсумками 2016 року ми очікуємо зростання споживчих цін на рівні близько 13,1%", - зазначили в міністерстві.

Згідно з прогнозом аналітиків Мінекономрозвитку, в грудні 2016 року і першому кварталі 2017 року тенденція помірного підвищення цін продовжиться.

"Це обумовлено сезонним зростанням попиту на продовольчому ринку в даний період, незначним напругою на валютному ринку (з-за можливого посилення тиску з боку психологічного фактора) і підвищенням волатильності цін на світовому сировинному ринку", - йдеться в аналітичному матеріалі.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, інфляція (зростання споживчих цін) в Україні в жовтні 2016 року порівняно з вереснем зросла до 2,8% з 1,8%, зафіксованих у вересні до серпня.

У річному вираженні, до жовтня 2015 року, інфляція в жовтні 2016 року прискорилася до 12,4% з 7,9%, зафіксованих місяцем раніше, переступивши цільовий показник Національного банку України на кінець поточного року в 12%.