У Нацбанку запевнили, що не допустять надмірних коливань курсу гривні

Національний банк України не допустить кризових явищ на валютному ринку, спровокованих тимчасовими заворушеннями у зв'язку з націоналізацією "Приватбанку", і має для цього всі необхідні інструменти, включаючи достатній обсяг золотовалютних резервів.

Про це заявив заступник голови НБУ Олег Чурій на прес-конференції в Києві.

"Національний банк пильно стежить за ситуацією на валютному ринку і не допустити розгортання кризових явищ на валютному ринку. Ми маємо достатньо інструментів для згладжування надмірних коливань курсу гривні, спровокованих тимчасовими факторами", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк в рамках підтримки стабільності на валютному ринку та недопущення кризових явищ провів аукціон з продажу іноземної валюти, продавши учасникам ринку 28,4 мільйона доларів.

Зазначається, що станом на полудень котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 26,40/26,50 гривні/долар. Середньозважений курс на міжбанку, за даними НБУ, до цього часу встановився на рівні 26,4783 гривні/долар.