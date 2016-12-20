В НБУ розповіли, скільки готівки в понеділок зняли клієнти "ПриватБанку"

Клієнти націоналізованого «ПриватБанку» 19 грудня зняли з рахунків 2 млрд грн готівкових коштів, а Національний банк поповнив запас готівки банку на 4,5 млрд грн, забезпечивши фінансовими ресурсами всі банкомати та відділення.

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Про це заявила заступник голови НБУ Катерина Рожкова на прес-конференції в Києві.

«Клієнти учора (19 грудня - УНІАН) зняли 2 млрд грн готівки... Коррахунок («ПриватБанку» - УНІАН) був поповнений на 15 млрд грн, він становить 15,2 млрд грн. За цей рахунок ми купили 4,5 млрд грн готівки, увечері поповнили всі банкомати та відділення забезпечили», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні в неділю, 18 грудня, прийняв рішення передати в 100% державну власність найбільший в Україні банк "ПриватБанк". Рішення прийнято на підставі результатів засідання Ради національної безпеки і оборони україни за пропозицією Національного банку України.

Як підкреслював міністр фінансів Олександр Данилюк, "ПриватБанк" продовжить свою роботу в звичайному режимі, а команда нового менеджменту буде сформована в найближчі дні.

Також заступник глави НБУ Яків Смолій зазначав, що рішення про націоналізацію "Приватбанку" не вплинуло на роботу банківської системи і яких-небудь значних загроз для фінансової стабільності держави не принесло. Раніше підтримку націоналізації "Приватбанку" висловили президент Європейського банку реконструкції і розвитку Сума Чакрабарті і глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.